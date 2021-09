‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Mourinho pensasse ai tanti gol presi dalla Roma…”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Io non ho visto il fuorigioco di Zaniolo sul rigore non concesso. Io la chiuderei qua, anche perché i giornalisti sono bravi a fare le domande quando non le dovrebbero fare. La competizione della Roma non mi ricordo mai come si chiama... Oggi l'importante è vincere senza farsi male. Chi gioca si mettesse in mostra per poter dare più validi ricambi"