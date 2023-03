‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Mourinho ha dato meno di quanto ha ricevuto”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport 101.5): “Mourinho ha deciso di far sapere che la sua intenzione è quella di restare a Roma ma vuole parlare con la società. I Friedkin considerano Mourinho sicuramente l’allenatore del prossimo anno così come pensano che Tiago Pinto farà sicuramente il prossimo mercato. L'atteggiamento di Mourinho in un eventuale confronto sarà propositivo. Per Dybala la Roma è una squadra un po' di passaggio nonostante si sia affezionato alla piazza. Se non ci sarà Mourinho difficilmente rimarrà a Roma. In questa stagione ha dimostrato di essere integro”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Spero che Mourinho rimanga perché altrimenti si deve ricominciare un altro progetto e non vedo grandi alternative in giro. Il finale di stagione potrebbe decretare le scelte, sia per Mourinho che per Dybala. Potrebbe essere un segnale forte".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mourinho ha dato meno di quanto ha ricevuto, i soldi dei Friedkin e l'affetto della gente. Poteva e può fare meglio, anche se è ancora in corsa per due obiettivi. Ha un altro anno di contratto e credo che lui resterà anche per dimostrare di fare meglio. <io, poi, non vedo tutti questi grandi club che lo cercano".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mourinho vuole sapere quali giocatori si possono comprare il prossimo anno e i Friedkin aspettano prima la qualificazione Champions, sono due cose legittime. In questo momento pochissimi club possono fare programmi per la prossima stagione".