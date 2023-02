‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Mourinho non vuole snobbare l’Europa League”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "La Roma potrebbe fare meglio dal punto di vista del gioco, ma ormai non mi aspetto niente. Non credo che Mourinho voglia snobbare l'Europa League. A Salisburgo mi aspetto una squadra con i titolari, vicina a quella vista a Lecce, con qualche piccolo cambiamento. Vorrei che la Roma mettesse Dybala nelle condizioni di esprimere tutte le sue qualità. Anche vicino alla porta. Credo che Wijnaldum, in questo senso, possa essere utile. Ma ci vorrà tempo".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Coppa Italia o la Conference League non possono essere degli obiettivi. Il quarto posto e la qualificazione in Champions League è l'obiettivo".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Per la partita di sabato c'è rammarico ma a Lecce non è facile per nessuno. La Roma non mi da certezze per la continuità dei risutati e quindi prendiamoci il punto, che comunque ti permette di restare in corsa per il quarto posto".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "La luce di Dybala si sta un po' offuscando nelle ultime gare. Non può risolvere sempre lui le partite. Ora che Mourinho ha fatto giocare tutti i titolari a Lecce, chi farà giocare a Salisburgo? La Roma ha una rosa più debole per l'Europa League, dato che non c'è neanche Solbakken".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma non gioca bene ma fa punti. Ci si arrabbia perché invece ha giocatori di qualità. Io sono d'accordo con Mourinho, a Lecce è un punto in più non due in meno. Mou sta facendo il suo, e la Roma è ancora lì in corsa per la Champions"

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma è una squadra che a fine partita apre sempre degli interrogativi, non gioca bene ma resta comunque attaccata al gruppo che è in corsa per la Champions".