‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “La Roma ha bisogno di almeno 3-4 acquisti di livello”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma mi pare di capire che sta cercando un portiere un centrocampista e un attaccante qualora non verrà confermato Dzeko. A Trigoria, però, hanno più difficoltà a mandar via gli esuberi".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5):"La Roma, come quest'anno quasi tutte le squadre, deve cambiare molto. Arriva Mourinho ma la squadra non ha basi solide, ci vogliono almeno 3 o 4 inserimenti buoni".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5):"Ero convinto che Mourinho sarebbe riuscito a convincere Sergio Ramos a venire alla Roma. Secondo me sarebbe stato un ottimo acquisto per la difesa giallorossa".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "Le romane avranno parecchio lavoro da fare in questo mercato, soprattutto per quanto riguarda le uscite. La Roma ha tanti giocatori da piazzare con ingaggi importanti, questa sessione di mercato non sarà semplice per Pinto".