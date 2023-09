‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “La prima Roma vista con il Milan è da decimo posto”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio mattino 104.5): “La grande carenza della Roma è il gioco. Se hai Dybala e Lukaku puoi anche non averlo, se non li hai devi trovare delle trame di gioco".

Nando Orsi (Radio Radio mattino 104.5): “La Roma non può essere questa. La formazione schierata ne primo tempo è da decimo posto. Se gli mancano i giocatori più importanti, va in difficoltà".

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino 104.5): “Aouar mi sembra il cambio di Pellegrini. Mourinho ha abbastanza esperienza per capire come si fa una preparazione. Gli si può rimprovera di non cambiare mai schemi ma se questi ti hanno portato a fare due finali, credo che non sia nemmeno giusto farlo. Credo che Mourinho debba coinvolgere tutto il gruppo. Mi sembra riduttivo pensare che la Roma abbia sbagliato la preparazione anche perché si infortunano sempre gli stessi".