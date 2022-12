‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “La Roma ha mandato un segnale a tutti su Karsdorp”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104.5): “Karsdorp in campo è una sorpresa clamorosa. Penso sia un segnale, non so se di disgelo o se è la Roma che vuole mandare a sua volta nun segnale alle altre società. Tutti pensavano di prenderlo a due lire e la Roma ha dovuto dire ‘Possiamo venderlo, ma non siamo costretti e non lo svendiamo’. Evidentemente anche Mourinho ha fatto un passo indietro. Odriozola? Guadagna tantissimo, non è facile prenderlo. La Juve ci aveva pensato prima del caos e poi ha pensato a Karsdorp per risparmiare".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104.5): "La Roma è legata a Karsdorp sul mercato, non penso possa fare grandi cose. Credo che ci sia un input della società e Mourinho ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco facendolo giocare. La società non si può permettere di regalare il giocatore. La situazione non si è aggiustata, hanno messo una pezza per risolvere la situazione".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): "Mihajlovic l’ho conosciuto bene, soprattutto come uomo. La Roma lo ha portato in Italia, un’avventura finita quasi subito, non so neanche perché e non lo sapeva neanche lui, quando gliel’ho chiesto. Ce l’ha messa tutta, ha vissuto una vita intensissima, alla fine ha dovuto mollare e non ce l’ha fatta. Mourinho? Sembra che non lo voglia nessuno, ma secondo me se va via trova subito una squadra. La Roma ha fatto in estate due acquisti per cambiare il volto della squadra. Dybala ha tenuto la squadra terza finché c’è stato e Wijnaldum non si è mai visto. Mi auguro che si possa ripartire con i titolari a disposizione e anche lui deve dare di più, chiarendo situazioni con i calciatori, facendo un mercato che possa migliorarti".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104.5): “Queste amichevoli io non le considero. Bisogna ripartire da come è finito il campionato, cioè male, con grande delusione. Mourinho deve cominciare a dare qualcosa, ma se si dice sempre che servono giocatori si dà un alibi. È un non aprire gli occhi su quello che stiamo vedendo e sta succedendo. Siamo sempre deviati da questo personaggio, uno dei primi 4-5 della storia, che però a Roma ha deluso. Se ci accontentiamo di Tirana, accontentiamoci".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino 104.5): “Se tu costruisci la squadra con Dybala e Wijnaldum, ma non ci sono, è chiaro che la Roma non giochi bene. Il gioco dipende dai giocatori e non dalle teorie. Su Mourinho sposterei il discorso, se vuole un mercato all’altezza chi lo fa? Dzeko e Mkhitaryan giocherebbero in questa Roma, ma sono stati dati via a cuor leggero. Gli errori sono stati fatti anche sul mercato dal club. Mourinho come tutti chiede giocatori, all’Inter voleva Carvalho e Deco, gli presero Lucio e Sneijder e fece il triplete. L’allenatore deve dare indicazioni per il mercato, ma è la società che deve prendersi le responsabilità".