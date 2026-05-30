Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Il mercato lo farà Gasperini. Si prende sempre le sue responsabilità e lo ha sempre fatto. L’unico dubbio è capire se vorrà avere sei giocatori offensivi in rosa. Poi vedremo che tipo di cessioni verranno fatte e quanti soldi verranno incassati".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma ha speso 50 milioni per Dovbyk e Vaz. Se ti tenevi quei soldi avevi un gruzzolo da utilizzare per rinforzare l’attacco. Gli attaccanti sono merce rara. La Roma ha le idee chiare per il futuro. Il binomio Gasperini-D’Amico è solido e sa cosa fare. Chiunque arrivi sarà ben accetto. Poi la Roma dovrà anche valutare eventuali cessioni, a partire da Dovbyk. Le premesse sono buone. L'importante è che la rosa non si indebolisca".

