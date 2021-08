‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “I Friedkin puntano molto su Abraham”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo - 92.7): “La Roma è disposta a spendere tanti soldi per un giocatore con determinate caratteristiche. Per esempio quella cifra non sarebbe disposta a spenderla per Icardi. La priorità ora è chiaramente il sostituto di Dzeko. Tra Abraham e Lacazette+Xhaka preferisco Abraham: lui mi dà proprio l’idea che la Roma fa un colpo inaspettato, un giocatore che quasi non ci credi che possa venire a giocare qui”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Schick ha fallito completamente ma non era un giocatore scarso ed era giovane e poi è esploso agli Europei. Così sarebbe per Abraham, ma la Roma spera faccia il botto da 25 gol. Se non dovesse essere così, comunque ti salvi. Certo 45 milioni più 5 di ingaggio per un attaccante che mi piace ma che non ha più giocato, e stai pure lì a pensarci?”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il fatto che Pinto sia ancora lì fa pensare a un cauto ottimismo per Abraham. Ma lui ha molti dubbi, perché è tifosissimo dell’Arsenal. I Friedkin sono disposti a spendere 45 milioni, vuol dire che ci puntano molto. Xhaka? Un’ipotesi che ha ripreso consistenza ma mi sembra più una sensazione”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Secondo me vale la pena insistere con Abraham, è un investimento come quello con Schick. Che è andato male, ma comunque lo puoi rivendere. E lui non può che migliorare, mi sembra adatto al gioco di Mourinho. Nel rapporto qualità/prezzo si può fare, in questo periodo è un investimento ma può fruttare. Trabzonspor? È una mina vagante, se è in giornata ti può dare problemi. Non è un avversario difficile ma può essere scomodo”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve andare giù duro per Abraham, è un investimento vero. È uno che ha già dimostrato il valore, mi piace da quando si è cominciato a vedere nel calcio internazionale. Mi auguro che la Roma faccia di tutto per portarlo nella capitale. Il Trabzonspor? La Roma non può temerlo...”.