‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Frattesi è un buon giocatore, ma non ti risolve i problemi”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Il Sassuolo cerca di fare un'asta per Frattesi, aspettiamo... La Roma lo deve prendere solo ad un costo accettabile. La Roma si trova in una situazione di classifica ancora recuperabile, ma si deve sbrigare. Con il Bologna ci vogliono tre punti e un atteggiamento diverso da parte dei giocatori".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Frattesi è un buon giocatore, ma non risolve i problemi della Roma in mezzo al campo. Trenta milioni per lui sono troppi. Nel mondo come lui ce ne sono tantissimi".