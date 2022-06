‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “La chiave per Frattesi potrebbe essere Volpato”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (TeleRadioStereo 92.7): "Non si può avere una squadra completa al raduno. La chiave di volta per arrivare a Frattesi sarà inserire un giovane, che sicuramente non sarà Bove. Su Volpato non si sa, ma sarebbe giusto che lui giocasse in prima squadra, alla Roma od ovunque, quindi lui potrebbe essere uno dei candidati per arrivare a Frattesi. Comunque lui piace perché non costa troppo, non pagherà cash più di 15 milioni, secondo me".

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino 104.5): "Un'offerta da 45 milioni più bonus a fine mercato potrebbe essere accettata molto volentieri. In questo momento, però, non sono arrivate offerte concrete sul tavolo della Roma per Zaniolo. Per Frattesi è arrivato il momento del salto di qualità e la Roma arriva al momento giusto. Ha la capacità di inserimento offensivo e sarebbe perfetto per il gioco di Mourinho".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino 104.5): "Qual è il profilo giusto per Mourinho in cambio di Zaniolo? Forse McKennie, ma non so. Frattesi è un buon giocatore, ed è romano, ma aspetterei un po' per capire cosa può portare a un club che ha pretese diverse rispetto a quelle del Sassuolo".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104.5): "Frattesi aggiunge molto alla mediana della Roma, è romano e poi piace molto a Mourinho. Con Matic, metti due elementi giusti al posto giusto. Frattesi è già un buon giocatore, ma ha anche buoni margini di miglioramento, e con un maestro come Mourinho può diventare un centrocampista completo. Di Frattesi mi convince il fatto che ovunque abbia giocato, da quando era piccolo, abbia sempre giocato da titolare: anche a 18 anni in Serie B: è un predestinato, secondo me".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104.5): "Per Zaniolo non puoi chiedere 60 milioni, ma non puoi neanche svenderlo a 35 milioni perché lui potrebbe fare la stagione della vita l'anno prossimo e te ne pentiresti. Frattesi può diventare un giocatore importante per la Roma, ma non è semplice trattare con il Sassuolo, però io credo che si arriverà a un accordo. Lui è adatto a Mourinho, non può essere lui a far ragionare la squadra, ma ha corsa, è un investimento allettante per la Roma. Deve stare attenta a non farsi fregare come è successo in parte con Pellegrini".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): "Per Zaniolo potrebbe verificarsi la stessa situazione di Vlahovic, perché se il giocatore ha deciso di andar via... Frattesi a Roma non so se farà il titolare, ma lui a qualità e ambizioni e quindi potrebbe conquistarsi il posto. Al posto di Mkhitaryan io prenderei un giocatore con caratteristiche diverse da lui e Matic".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104.5): "30 milioni per Frattesi sono tanti. Lui è bravo ma a Roma deve conquistarsi un posto da titolare. È cresciuto tanto ma deve disciplinarsi tatticamente. Matic gran bel giocatore ma anche lui ha un'età e non può da solo reggere il centrocampo".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino 104.5): "Frattesi è un giocatore prezioso, è un buon rinforzo, poi spetta a Mourinho trovargli una collocazione".