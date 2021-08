‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Abraham, prezzo alto per una scommessa come per Schick”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattina 104,5): "Florenzi è un buon giocatore dal rendimento sicuro, il Milan fa bene a prenderlo. Abraham mi piace, ma c'è da chiedersi come mai non gioca da un anno. Il prezzo è davvero alto e spendere così tanto per un giocatore che non vuole neanche venire non so se sia la scelta giusta".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattina 104,5): "Florenzi è un giocatore maturo, può essere importante per il Milan. Mi chiedo come mai la Roma non l'hanno tenuto. Non deve fare il difensore e non sarebbe un investimento futuribile".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina 104,5): "Dzeko? Non capisco, è andato a Milano e doveva stare già in campo con la sua squadra. Certi giocatori per i soldi si fanno parlare dietro... Abraham dovrà passare da un periodo di adattamento, vorrebbe l'Arsenal perché non uscirebbe dalla sua zona di comfort. Mourinho lo conosce, è una buona operazione e se dovesse andare male essendo giovane si può rivendere. Il prezzo però è davvero alto per una scommessa, ricorda l'operazione Schick".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina 104,5): "Una mensilità per Dzeko sono circa 400mila euro, non è poco. Se sta bene è un'affare per l'Inter. Credo sia ancora molto motivato e pronto. Per Abraham si va verso la chiusura positiva dell'affare. Se alla fine decidesse di non accettare i giallorossi perderebbe una grande possibilità".