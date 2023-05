‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Mourinho gioca una partita personale con la società”

Furio Focolari (Radio Radio Mattina - 104,5): "È la Roma più incerottata di sempre. Mourinho è costretto a schierare giocatori che non metterebbe. Se contro l'Inter fai giocare novanta minuti a Spinazzola rischi di non averlo in forma con il Bayer. Per oggi dico pareggio, la Roma mette il cuore in queste circostanze".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina - 104,5): "Alla Roma oggi serviva un avversario più a portata di mano, anche se l'Inter dovrà pensare un po' alla semifinale di Champions. La Roma dovrà trovare alcune ripartenze giuste per infierire, ma in questo momento trova una squadra che non fa sconti a nessuno. Su Mourinho c'è una difesa ad oltranza esagerata, bisognerebbe dire che da lui ci si aspettava di più. Il confronto con Fonseca è improponibile, bisogna contestualizzare le cose"

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina - 104,5):"La Roma è in emergenza, l'Inter arriva in grande forma, ma la partita bisogna giocarla e non è detto che i nerazzurri riescano a ripetere la partita del Bentegodi. La squadra di Inzaghi soffre le ripartenze e la Roma ne può approfittare. Malgrado le assenze la Roma non parte battuta. La percezione che Mourinho da di sé è diversa da tanti altri allenatori, è un capopopolo e si salva per questo dalle critiche. Lui non si è opposto alla partenza di Dzeko eppure Abraham non ha segnato di più. E lo stesso discorso vale per Mkhitaryan, quest'anno il migliore centrocampista di Inzaghi. Io sono un fan di Mourinho, ma sul comportamento nei confronti degli arbitri non sono d'accordo con lui".