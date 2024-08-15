VIDEO - Roma, allenamento a Trigoria tra campo e palestra: c'è Soulé

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche

Alessandro Vocalelli (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “Nel caso in cui la Roma voglia liberarsi dell’ingaggio di Dybala e lui abbia voglia di accettare l’ingaggio monstre che gli viene proposto dall’Arabia non vedo perchè l’affare non si debba fare”

Enrico Camelio (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “Escludo che la Roma abbia comunicato a Dybala che non giocherà a Cagliari. Se dovesse essere ceduto l’intenzione è quella di fare l’esterno sinistro.''

Franco Melli (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): ''A parte le ragioni di bilancio, la Roma in questi anni è stata orgogliosa perché Dybala era in organico. Il fatto che Dybala potrebbe non esserci più lascia aperti degli interrogativi.''

Tony Damascelli (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): ''Il fatto è che se Dybala resterà sarà ancora più un eroe per la piazza, mentre se andrà via passerà che colpa di qualcuno che l'ha mandato via''