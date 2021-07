‘RADIO PENSIERI’, TRANI: “Mourinho non è contento del mercato”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Francesco Balzani (Centro Suono Sport/Te la do io Tokyo - 101,5): "Per Rui Patricio da 1 a 10 sono soddisfatto 6 perché è più affidabile di Pau Lopez ma non è un portiere come Donnarumma. Mourinho è arrivato a Roma il 4 luglio e credo che si aspettasse di trovare dei rinforzi. Magari si aspettava già Xhaka e un terzino sinistro. E' scontento delle tempistiche. Entro sabato mi aspetto Xhaka. Il prezzo per Rui Patricio è giusto, è un giocatore della nazionale. Sperando che poi l'anno prossimo Pau Lopez venga riscattato dal Marsiglia".

Antonio Felici (Centro Suono Sport/Te la do io Tokyo - 101,5): "Per la questione Xhaka, non è che c'è l'asta, è semplice: la Roma vuole risparmiare qualcosa. L'Arsenal non sta con l'acqua alla gola, lo venderanno alle proprie condizioni. Rui Patricio si poteva pagare di meno, è un buon portiere e d'esperienza ma non è un fenomeno e ha 33 anni. E' in scadenza di contratto fra un anno, il Wolverhampton non te l'ha regalato. Dieci milioni tutto compreso era una cifra equilibrata".

Ugo Trani (Centro Suono Sport/Te la do io Tokyo - 101,5): "Mourinho non è contento del mercato: è arrivato il portiere, che lui conosce, ma ha bisogno di lavorare con i nuovi titolari e sono almeno 4-5 giocatori. Oltre al portiere vanno presi un terzino, un centrale, un regista che dovrebbe essere Xhaka e un attaccante, che sia un centravanti o un esterno. Non è che ora che è arrivato Mourinho la Roma è automaticamente terza. Serve una squadra, che al momento non ha".

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92.7): “Zaniolo si sta allenando bene, e Mourinho lo sta attenzionando, secondo me, più degli altri. Il tecnico è esperto a instaurare un rapporto con i giocatori. A parte il discorso fisico, Zaniolo deve lavorare anche a livello mentale, nelle scelte in campo e fuori. Non è semplice, perché su di lui c’è un’attenzione particolare un po’ da tutti e alla sua età non è stato e non è facile gestirsi al meglio. Florenzi va sul mercato solo quando la Roma acquisterà un altro esterno. Lo so che non è nei piani, ma al momento giocherebbe lui”.

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattina - 104,5): "Ci segnalano uno Zaniolo in grande forma, che Mourinho sta seguendo con attenzione. Non so se giocherà le prime due amichevoli, ma sta migliorando giorno dopo giorno. Su Pellegrini dico che lui ha saltato l'Europeo perché ha voluto dare tutto alla Roma a discapito dei problemi fisici che ha avuto in questa stagione. Davvero un peccato non vederlo esultare con gli altri della Nazionale".

Franco Melli (Radio Radio Mattina - 104,5): "Rui Patricio? Vediamo come andrà. La Roma l'anno scorso ha giocato a porta vuota. Su Zaniolo dico che da lui mi aspetto più continuità anche di rendimento, questo è uno dei compiti che ha Mourinho quest'anno. La Roma è piena di giocatori ai quali manca poco per diventare grandi, ma questo salto lo devono fare. Mi riferisco soprattutto a Pellegrini e Mancini".

Luigi Ferraiolo (Radio Radio Mattina - 104,5): "Zaniolo va recuperato ma senza fretta. Io mi aspetto lui a destra, Pellegrini centrale e Mkhitaryan a sinistra, questo è il terzetto a supporto dei centrocampisti e della punta".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): "Un porta peggio di come è andata l'anno scorso è difficile fare, meno male che il Marsiglia si è preso Pau Lopez. Vediamo adesso con Rui Patricio, io non lo conosco bene ma mi fido di Mourinho. A centrocampo, se arriva Xhaka, e in attacco mi sembra che la squadra ha varie e valide alternative".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina - 104,5): "La Roma nella scelta dei portiere non mi convince. Rui Patricio è l'ennesimo portiere straniero, io sarei andato su un italiano giovane. Però Mourinho lo conosce meglio e lo ha voluto speriamo che abbia ragione lui e non io".