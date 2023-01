‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Meglio arrivare quarti che vincere la Coppa Italia”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "Il primo anno Mourinho mi ha dato l’impressione di aver creato una bellissima alchimia con la società, da cui è nata la vittoria in Conference. Purtroppo, in questi il rapporto è in discussione, si stanno parlando attraverso i giornali, va risolta questa cosa. La Roma ha speso ben 829 milioni e di questi solo pochi più di 100 sono stati spesi in cartellini. Mourinho a inizio stagione aveva già previsto che la Roma non avrebbe speso quasi nulla sul mercato, lui sa cosa stanno facendo i Friedkin e sa di non poter accusare la società di non spendere soldi. Nonostante questo, non riesce a capire come arrivare ad un equilibrio, perché bisogna aumentare i ricavi. La Champions League non risolverebbe tutti i problemi, ma ti darebbe una bella mano. È più importante arrivare quarti che vincere la Coppa Italia perché vincerla sarebbe un bel traguardo, ma non ti risolverebbe nulla".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "Quello che mi continua a colpire della Roma è come sia possibile che giocatori pagati molti milioni e voluti da Mourinho non segnino. Si dà sempre la colpa ai giocatori e mai a Mourinho, non è possibile che una squadra con questi giocatori sia al settimo posto"

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): "La grande sfida ti eccita. Ti devi affidare a gente esperta, non penso possa giocare Tahirovic. Abraham è stato grandioso per aver salvato il gol, ma ha giocato ancora una partita non sufficiente. Sulla carta la partita sembra scritta, ma nel calcio non c'è nulla di scritto. Potrebbe essere la partita del riscatto".

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): "Smalling andrà via. C'è il 10% di possibilità che possa restare il prossimo anno"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve già cominciare a pensare al sostituto di Smalling. Intanto speriamo che l'inglese possa garantire sicurezza fino a fine campionato. Domenica a San Siro sarà dura, perché ho visto il Milan in forma e la Roma no. Non mi aspetto miglioramenti, perché il ritmo della Roma è blando e la squadra ha certe caratteristiche".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Su Smalling capisco la Roma, fa bene a pensarci su un investimento del genere soprattutto vista l'età dell'inglese. Vista la Roma e il Milan mercoledì, domenica non c'è partita".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Una delle ragioni per cui Smalling punta i piedi sono i tanti soldi che la Roma ha offerto a Mancini. Secondo me con l'inglese non si deve fare follie, in giro si trovano sostituti all'altezza se non migliore".