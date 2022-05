‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “La Roma non può permettersi Dybala tenendo Zaniolo”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (TeleRadioStereo - 92,7): "La Roma farà mercato, ma da quanto mi risulta il club possa permettersi Dybala tenendo Zaniolo, non credo sia una priorità in questo momento. Totti non lavora per la società ha parlato dell'attaccante della Juventus come tifoso. Andrà presa una decisione anche su Oliveira, mentre per Mkhitaryan all'Inter bisognerà aspettare anche luglio o agosto, dipenderà dal giocatore".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "La cosa più preoccupante per la Roma al momento è la situazione Zaniolo. Da quanto mi dicono Mkhitaryan è già all'Inter, mentre Cristante verrà accontentato. Ci saranno diverse situazioni ostiche sicuramente".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "La situazione è che Dybala vuole andare all’Inter, e l’Inter vuole prendere Dybala. Ci sono dei tempi e delle situazioni che l’Inter deve rispettare, tipo far uscire dei calciatori nel ruolo. Tipo Sanchez. Nel momento in cui esce lui, l’Inter prende Dybala. L’accordo economico c’è, e Dybala è convinto di andare all’Inter. Se arriva un’offerta nettamente superiore, allora può cambiare lo scenario".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Inter e Roma sono due piazze calde: entrambe vanno bene per Dybala, la differenza è la competizione che giocano in Europa. Ma è anche vero che i giallorossi hanno Mourinho in panchina mentre gli altri Inzaghi. L'unico vero dubbio saranno le sue condizioni fisiche. A Roma accenderebbe un'entusiasmo incredibile. In coppia con Abraham non mi convince molto, l'inglese è un giocatore più di movimento, forse staserebbe meglio con Lukaku".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Io sono convinto che Dybala dal punto di vista logistico starebbe molto meglio a Roma. Avrebbe una tutela da parte del tifo: riuscirebbero a capire che viene da un'anno e mezzo difficile e che debba pian piano ritornare al 100%. Poi troverebbe il miglior allenatore in circolazione, e l'Europa League. Deve essere però bravo nel non lasciarsi coinvolgere in certe dinamiche della capitale".