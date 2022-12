‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Doppio incarico per Mou? Argomento troppo delicato”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "L'argomento doppio incarico per Mourinho è molto delicato da trattare. Da qualche settimana il discorso di che cosa sarebbe cambiato nella testa dello Special è legato anche al fair play finanziario. Se il 26 l'allenatore sarà ancora in Portogallo per l'incontro non lo sappiamo ma la Roma fa capire che non esiste questa possibilità. Essere desiderato da un altro club credo faccia bene alla sua immagine".