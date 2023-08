‘RADIO PENSIERI’, MATTIOLI: “La Roma sul prezzo dei biglietti ha esagerato”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Zapata lo prenderei, Muriel no. Sono due giocatori differenti, il primo può prendere il posto del centravanti che manca, l'altro è più complicato come ruolo e poi crea qualche problemino per come si gestisce fuori dal campo".