‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Alla fine Pinto almeno un centravanti lo prenderà”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92,7): “Il mercato oggi è tutto un grande gioco a incastro. Anche altre trattative non si sono ancora chiuse, non solo quelle della Roma. Alla fine Pinto almeno un centravanti lo prenderà. Arnautovic è un giocatore molto importante per il Bologna e non è facile portalo via".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Le valutazioni dei giocatori sul mercato sono molto variabili. 25 milioni per Ibanez mi sembra una buona cifra, a patto che poi venga investita per il centravanti".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Tanti anni fa i brasiliani venivano di corsa in Italia, adesso c'è un grande club che si fa mettere le mani al collo dal Santos per un giocatore che non è Ronaldinho. Situazione mortificante. Il calcio italiano è come il Titanic, magari non affonda ma bisognerebbe cambiare il comandante e chi sta intorno"

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma è in confusione sulle scelte di mercato. Per esmpio io non capisco perché mettono in vendita Ibanez che io giudico un difensore valido. Per l'attacco le scelte sono un po' schizofreniche. Marcos Leonardo troverà difficoltà ad inserirsi nel nostro campionato, non può sostenee il peso dell'attacco della Roma, Morata sì. Renato Sanches mi ha sempre entusiasmato, se arriva sarebbe un ottimo acquisto".