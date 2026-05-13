Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Fabrizio Aspri (Radio Radio pomeriggio - 104.5): "Ryan Friedkin è molto fiducioso nel progetto Gasperini. L'obiettivo di Gasperini per l'estate è quello di avere due esterni offensivi forti. Ritiene incedibili Pellegrini, Dybala e Celik che con Ranieri sarebbero andati via. Gasperini non si vuole privare di Celik perché lo reputa importante non solo come sostituto. I due esterni devono essere di nome come Tel o Summerville. La cessione di un big come Soulé non sarebbe un problema sostituendolo con un esterno alla Lookman per esempio. Soulé ha almeno due offerte e Gasperini non metterebbe veti ".

Ugo Trani (Teleradiostereo - 92.7): "Tony D’Amico si sta liberando, fino a poco fa pensavo che sarebbe rimasto all’Atalanta. Ho sempre saputo che sarebbe dovuto andare al Milan già l’anno scorso, ma lo avevano messo in stand by. Preferivano Paratici e per due volte è stato vicinissimo a firmare. A Roma D'Amico ritroverebbe uno che conosce bene come Gasperini, la situazione al Milan invece è più delicata. Comincio a pensare che D'Amico sia il profilo più facile da raggiungere, io fino all’ultimo spero in Paratici. Manna è legatissimo a Riso. Gasperini non sceglie il ds, può solo dare dei consigli. Allora chi lo prende? Ryan. E a Ryan chi lo dice?".

Matteo De Santis (Radio Manà Manà - 90.9): "“Non ho ancora conferme certe, ma Matteo Tognozzi è un altro dei profili interessanti nella lista del dopo Massara. È un direttore sportivo italiano, simile a Manna, giovane e con prospettive importanti. Ha lavorato bene nel settore giovanile della Juventus, negli ultimi anni si è spostato tra Spagna e Portogallo e ora vorrebbe tornare in Italia. Il suo nome circola a Roma, ma anche in altre realtà di Serie A”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): "Cosa mi aspetto dai Friedkin? Niente, nel breve periodo. Penso aspetteranno la fine del campionato. La situazione della Roma è uguale a tante altre. Sento parlare molto di direttori sportivi e poco di calciatori”.

Nando Orsi (Radio Radio - 104,5): “Sulla questione derby, tutto questo si poteva evitare. Non ci siamo meritati il derby alle 20:45, e quindi c’è paura. Il derby di Roma è pericoloso, purtroppo. Va bene contestare, ma stiamo parlando di due eventi sportivi giganteschi: diciamo che un po’ di ordine pubblico bisognerebbe garantirlo. E potrebbe esserci un pochino di paura. Stadio Olimpico e Foro Italico distano pochi metri. Gasperini? Quando dai troppo potere a un allenatore, poi ti bruci”.

Mario Mattioli (Radio Radio - 104,5): “Il calendario e l’orario delle partite? O ci mettiamo goliardicamente a piangere, oppure cerchiamo di salvare il salvabile. Sembra che la Lega abbia saputo della finale degli Internazionali pochi giorni fa, è incredibile. Tutti quei fenomeni che lavorano intorno alla Lega calcio… È una figura da mentecatti e dilettanti. Se ne accorgono adesso? L’anomalia è negli uomini, incapaci di ricoprire una carica”.

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 90,9): "Difficilmente il TAR darà torto all’istituzione. Penso che il derby si giocherà lunedì alle 20:45, insieme ad altre partite. La situazione mi sembra definita. Domanda: ma se domenica piove e rinviano la finale degli Internazionali lunedì? Ci sono stati errori da parte di tutti. Il dato di fondo è che nessuno pensa ai tifosi”.