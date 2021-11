‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Non capisco Pinto che parla di match equilibrato”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104,5): “Capisco il discorso sugli episodi, ma non Pinto che parla di partita equilibrata. È giusto che si lamenti, alcuni episodi sono chiari. Ma se la colpa è solo degli arbitri, allora siamo fuori strada. Qui non è questione di quarto posto, è questione di punti. La Roma ha pochi punti, meno di due a partita"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): “Neanche gli arbitri sanno cosa fare. La situazione è davvero complicata, ci sono pochi arbitri buoni. Maresca non doveva andare ad arbitrare una partita così, lo mandano perché non ci sono alternative. Ognuno va per conto suo, bisogna che gli arbitri escano allo scoperto e facciano chiarezza"