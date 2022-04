‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “La Roma non vuole dare 13 milioni per Oliveira”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo - 92,7): "Quando le distanze sono così corte, la Roma non si deve permettere di sbagliare. C'è anche la Fiorentina nella lotta e bisogna stare attenti perché è molto agguerrita. Io firmo comunque per tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. La Lazio potrebbe superarla, ma c'è da ricordare che la Roma è in Europa, e conta. Abraham è stanco, ma quando può riposare? Ieri Sergio Oliveira è stato il migliore in campo, è stata la sua migliore partita da quando è a Roma. Comunque la società non vuole dare altri 13 milioni al Porto per il riscatto, vuole comprarlo e gli darà più di dieci milioni, comunque si vedrà. Sicuramente il giocatore vuole rimanere, se dovesse essere rinnovato il prestito sarebbe un successo per la Roma. Il secondo miglior gesto di Mourinho alla Roma è aver chiesto scusa alla panchina della Salernitana, perché non si dicono a un avversario quelle cose, e non è una cosa solo della Roma".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "Io non so cosa sia successo, perché non inquadrano sempre la panchina della Roma. Una cosa è certa perché l'ha ammessa lo stesso Mourinho: non è accettabile che un personaggio dica alla Salernitana 'Ve ne tornate in B' perché loro hanno giocato la loro onesta partita".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Mourinho è un provocatore, l'ha fatto ovunque: a Manchester, con l'Inter. Lui carica la squadra, poi fa così. È facile chiedere scusa quando vinci".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma ieri è andata male. Non puoi stare sotto fino a dieci minuti dalla fine, mi ha colpito molto la difficoltà della squadra. E' cambiato un po' con l'ingresso di Zaniolo. E su questo ragazzo va fatto un ragionamento anche per il futuro. La panchina della Roma litiga con tutti, e non è normale. Ieri l'arbitro, comunque, è andato in confusione".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma di ieri è in linea con il campionato che sta facendo, però arrivare quinti è in linea un po' con le previsioni. Roma molto sotto tono ieri, Oliveira ha fatto una buona partita, uno dei migliori con Smalling e Mkhitaryan. È chiaro che qualche scoria la partita di giovedì te la lascia".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Se non ci fosse Mourinho quello della Roma sarebbe un campionato normalissimo. Io mi aspettavo di più. Se adesso ti giochi la partita dell'anno contro il Bodo, vuol dire che qualcosa non va. L'arbitro ha sbagliato come in tante altre circostanze".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Per la Roma arrivare quinta quest'anno, a mio avviso, è un successo perché la rosa è inferiore a quella delle prime quattro. Avere Mourinho può darti qualcosa in più, perché c'è un po' di soggezione da parte di qualche arbitro. Alcuni lo temono"