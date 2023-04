‘RADIO PENSIERI’, MATTIOLI: “Bravo Mourinho a gestire Pellegrini”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino- 104,5): “La Roma ha reagito bene alla partita di Coppa e alle critiche, ha giocato da squadra in una partita non facile. Hanno giocato bene i giocatori più importanti e adesso c'è consapevolezza di far bene giovedì con qualche scelta di formazione in più. Ieri ho rivisto il Pellegrini come giocava al Sassuolo ed è stato bravo a giocare tra le linee. Contro il Feyenoord io partirei con Abraham. Il gol di ieri potrebbe essere importante, e lui ti dà l'idea di saper fare di più davanti".