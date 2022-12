‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Bene lo stop per la Roma, avrebbe fatto pochi punti”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): “Non mi mancano le partite della Roma, soprattutto le ultime che abbiamo visto. Una bella pausa di riflessione ci stava. È stato un bene fermarsi, avanti così la Roma avrebbe fatto pochi punti. Mourinho non sembrava aver trovato la formula per spezzare il momento negativo. Dieci milioni per Karsdorp? Mi sembra difficile".

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino 104.5): "Da una parte Mourinho si lamenta, dall’altra la società risponde che, se il mercato era buono in estate, è buono anche ora. E ora ritroverà giocatori come Dybala e Wijnaldum. Poi c’è il Fair Play Finanziario che incombe. La Roma rimpiazzerà Karsdorp, ci credo poco che proveranno a ricucire. I giallorossi vorrebbero 15-17 milioni, ma penso sia impossibile. Quindi andrà via in prestito e poi si andrà su un altro terzino. Poi bisognerà vedere Shomurodov, ma hai già preso Solbakken, e Kumbulla. Quindi la Roma potrebbe prendere un altro centrale. Bove andrà a Lecce, Volpato invece resterà".