‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Questa proprietà merita una squadra migliore”

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): “Per me Paredes è poco più di Cristante, sono buoni giocatori ma niente più. Svilar per me è sbagliato che faccia il secondo portiere, in quel ruolo dovrebbe esserci uno a fine carriera. Avrei capito se la Roma lo avesse mandato a giocare. I Friedkin hanno scelto di stare vicini alla parte rappresentata dal mondo arabo. Anche la scelta di rinunciare al Gamper è politica. La Roma non è uno sfizio, ma una passione che gli ha permesso di entrare in un mondo che gli piace molto. E loro adesso sono motivati e questo mi fa ben sperare perché significa che continueranno a investire. Mi auguro però che si prenda una direzione sportiva migliore rispetto a quella vista finora. Credo sia uno spreco avere una proprietà così e una squadra che non è all’altezza degli investimenti".