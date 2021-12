RADIO PENSIERI, FOCOLARI: “Un attacco Zaniolo-Abraham non ce l’hanno tutti”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104,5): “Contro l’Atalanta è stata la Roma di Mourinho. Lo abbiamo criticato ma le critiche fanno parte del nostro mestiere. Se vedo i giocatori uno per uno, mancavano Spinazzola, El Shaarawy e Pellegrini, la squadra è forte. Un attacco con Zaniolo-Abraham non ce l’hanno mica tutti. A mio giudizio Ibanez e Mancini presi da soli non sono validi. Questi due hanno preso 8 gol dal Bodo Glimt. Se vicino ci metti Smalling i due salgono di livello. Ci sono dei giocatori a cui non puoi rinunciare. Per me la Roma ha dei giocatori forti”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): “Dopo la partita con l’Atalanta, l’autostima è venuta fuori. Non batti una grande da tanto tempo, fai una grande partita e batti una grande. Fiducia che potrà essere contagiosa, ma bisogna restare con i piedi per terra. Le partite di fine anno sono le più complicate, ma la Roma arriva bene, con entusiasmo e certezze che fino a poco tempo fa non aveva".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattina – 104,5): “Smalling ha vinto tanto e giocato per tanti anni al Manchester. Ha un solo problema: il rendimento fisico. Il Manchester l’ha lasciato solo per motivi fisici. Quando sta bene garantisce al reparto difensivo ma non solo, garantisce prestazioni di livello. La Roma ha gli elementi per arrivare oltre l’Europa League. Abraham è buono, non è un fuoriclasse ma è un ottimo centravanti".