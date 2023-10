‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Roma ha bisogno di Smalling”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha bisogno di ritrovare Smalling. Così puoi utilizzare Cristante in mezzo al campo, che ora è quello ti dà più affidabilità. Ma ora Cristante ti serve lì".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Aouar fino ad ora ha deluso. Cristante è uno di quelli che ha giocato meglio in una Roma così sbadata. Paredes non sta dando nulla, mi sembra quello che abbiamo visto a Torino. La Roma ha grandi giocatori in figurine. Alcuni sono inguardabili. Cristante sta facendo il suo".