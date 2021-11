‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Non è possibile vedere Zaniolo in panchina”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo 92,7): "Non c’è nessun caso e nessuna lite tra Zaniolo e Mourinho. Per quanto riguarda la partita di Genova, se devi fare una difesa a tre, Zaniolo sul centro destra è la scelta migliore. Rinunci a Mkhitaryan e a Shomurodov, che comunque già di solito Mourinho no fa giocare. El Shaarawy giocherebbe a tutta fascia, ma è una forzatura, gli si chiederebbe di fare un lavoro che lo snatura. Una formazione come il 3-4-2-1 è perfetto per quando tornerà Spinazzola, o anche se dovesse arrivare Dalot".

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino 104,5): “Non penso che Mourinho possa fare a meno di Zaniolo se non per situazioni legate a recuperi fisici".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino 104,5): "Se un giocatore sta bene non può non essere utilizzato. Zaniolo io lo metterei accanto ad Abraham, non nella posizione in cui lo usa Mourinho sull’esterno".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104,5): “Se non gioca Zaniolo siamo alla follia. A meno che non sia un fattore fisico, ma il ragazzo sembra stare bene, si allena con la squadra. Non è possibile vedere Zaniolo in panchina, sono basito".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): “Possibile vedere inizialmente in panchina Zaniolo e Mkhitaryan. Probabilmente Zaniolo non è ancora nelle condizioni ottimali per poter giocare una partita. Bisogna stare attenti, sennò si rischia di fare come a Venezia. Di assenze nella Roma non ce ne sono a parte un difensore, si presenta a Genova con la formazione migliore".