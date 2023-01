‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “La Roma non funziona dal punto di vista economico”

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "I Friedkin stanno cercando da tempo qualcuno per dividersi l'investimento. Per coprire le perdite della Roma c'è bisogno di più soldi rispetto a quelli che servono per coprire le perdite di Inter, Juventus e Milan. Non ha una grandissima logica imprenditoriale il progetto Roma per ora. Non può continuare così per sempre. Nel calcio di oggi è difficile che le proprietà rimangano stabili per tanto tempo. La Roma è cresciuta talmente tanto come azienda che può essere comprata solo da qualcuno molto ricco. Poi non è più una SPA ma è una SRL, quindi non si parlerà più di vendita di azioni ma di quote. La Roma è una società che non funziona dal punto di vista degli equilibri economici e finanziari. Zaniolo è in un momento delicato della sua carriera".