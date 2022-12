‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “In prospettiva Tahirovic è un giocatore interessante”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "Tahirovic è un ragazzo che va preso in considerazione. Piace a Mourinho perché abbina ad un fisico importante una buona visione di gioco. In prospettiva è un giocatore interessante. Rispetto a Cristante ha più l'imbucata negli ultimi metri, sa leggere bene il gioco. Tra i problemi della Roma c'era l'assenza di dinamismo in mezzo al campo. Camara, infatti, è stato inserito a centrocampo".

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino - 104.5): "Mourinho ha alternato i calciatori nelle amichevoli, credo che Abraham giocherà contro il Bologna. Lui e Zaniolo hanno deluso nella prima parte di stagione. Dybala è l'unico sicuro del posto. Tahirovic è un giovane in rampa di lancio, potrebbe giocare al fianco di Matic con Cristante in panchina. Frattesi-Roma? Secondo me è un'operazione che si farà, ma a giugno e non adesso. Karsdorp? Non può rientrare una cosa del genere. La Roma ha provato a dare l'illusione che la questione fosse risolta per venderlo con più agio".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): "Abraham ha giocato la sua peggiore parte di stagione. Non abbiamo nessuna prova concreta che riesca a risorgere. Wijnaldum non sappiamo se tornerà quello di prima, io credo di si, ma non subito. La cosa certa è che la Roma recupera Dybala. La Roma non ha una sua identità".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "Abraham è diventato un caso. Mi sembra che questo ragazzo fatichi dal punto di vista mentale. Ora tocca a lui, si gioca molto. Dietro a certe scelte di Mourinho vedo dei messaggi. Può essere che lui veda degli atteggiamenti sbagliati di Abraham e non lo fa giocare. Se c'è Dybala può mancare anche il centravanti. L'argentino fa la differenza nel nostro campionato".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Se la Roma riparte da Dybala c'è già una situazione favorevole. Le partite in casa mi auguro che siano diverse da come me le ricordo. Ci vorrebbero 3 punti col Bologna per andare con 30 punti a Milano. Mourinho starà pensando a qualcosa, ma con quel centrocampo lì non si può cambiare modulo. La Roma si trova con tre centravanti, Abraham, Belotti e Shomurodov, e poi ti devi presentare all'inizio del nuovo anno con un centravanti improvvisato".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "Se Tahirovic ha le stesse caratteristiche di Cristante, metti Cristante o Matic. La Roma ha bisogno di un centrocampista diverso. La formazione di Mourinho è stata costruita con Wijnaldum e Dybala. Se togli qualità a questa squadra fa fatica".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Nella partita della Roma col Bologna ci sarà un situazione emozionale particolare. Qualcosa succederà".