‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Ibanez è un pericolo per la Roma, meglio Llorente”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattina - 104,5): "Dybala non è in condizioni esaltanti. Sta meglio e può giocare ma senza preparazione. Se lo metti dall’inizio lo dovresti sostituire, meglio pensare a un finale incandescente, supplementari o rigori. Ibanez è un pericolo per la Roma, non bastano due mani per contare gli errori decisivi. L’ultima partita è stata imbarazzante. Non mi stupirei di vedere Llorente, che mi sembra affidabile".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina - 104,5): "Dybala me lo aspetto in panchina, che possa giocare nella parte decisiva dell’incontro, l’ultima mezz’ora o i supplementari, quando le squadre sono più lunghe, quando i giocatori sono più stanchi. Non gioca da tanto ormai, non sarebbe neanche giusto farlo partire dall’inizio in una partita così equilibrata. Ibanez mi piace ma sbaglia troppo, è un giocatore che ha grandi qualità ma non è affidabile. Llorente mi sembra solido, non avrei dubbi".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): "Il Siviglia può ribaltare i risultato in pochi minuti come con la Juve. Servirà la concentrazione che è mancata a Firenze. Ho visto almeno tre giocatori in difficoltà: Celik, Zalewski e Ibanez, e proprio lì si potrà decidere la partita, spero in positivo, con le scelte giuste. Ci sono ancora 48 ore per decidere e sperare che davanti Dybala possa dare una mano. Le finali vengono decise da un episodio o una giocata di un grande campione. Ibanez? Sarà una scelta difficile. Mi preoccuperei anche degli esterni, visto che Ikoné ha fatto sabato la partita migliore da quando è alla Fiorentina e lo marcavano Celik e Zalewski".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina - 104,5): "Io non credo che Dybala stia bene, anche per la paura di rifarsi male e per il dolore. Credo che 20 minuti possano bastare e avanzare per dare il tocco di qualità che servirebbe. Gli errori di Ibanez sono errori grossolani e individuali, non di posizionamento e marcatura. Ibanez per me è un grande difensore, deve limare queste cose. Che Llorente sia meglio di Ibanez non ci credo".