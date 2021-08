‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “I Friedkin la proprietà migliore in questo mercato”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina 104,5): "Se i nuovi rendono per quanto sono costati, allora la Roma è messa molto bene. Ho qualche dubbio su Rui Patricio e Shomurodov. L'ex Genoa è costato troppo secondo me. Ma se Abraham e Zaniolo saranno due certezze, la Roma può compiere il salto di qualità. Pinto proverà a prendere anche il regista".

Furio Focolari (Radio Radio Mattina 104,5): "La Roma può essere la sorpresa del campionato. I Friedkin sono la proprietà che ha fatto migliore. Tra i nuovi c'è qualche punto interrogativo, penso a Shomurodov e Vina. Però almeno la Roma questi giocatori li ha presi e non è immobile come la maggior parte delle squadre. L'acquisto più importante però resta Zaniolo, uno che a pallone gioca come pochi ma deve stare a posto di testa e gambe".