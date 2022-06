‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Dare via Zaniolo per la Roma sarebbe un rischio”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino 104.5): “Per alzare l’asticella bisogna investire dando a Mourinho giocatori all’altezza. De Paul è l’identikit giusto. Il colpo grosso non deve arrivare per forza domani, ci sono prima delle cessioni a fare. Ricordiamo che Abraham è arrivato a Ferragosto. Intanto, Celik è in dirittura d’arrivo mentre per Solbakken si dovranno aspettare i preliminari. Riguardo Frattesi, invece, il Sassuolo deve abbassare le pretese”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): “La Roma non farà i salti mortali per mantenere un giocatore che vuole andare via. Io sinceramente vedo uno spazio per trattenere Zaniolo. Se fossi la Roma lo terrei un altro anno per valorizzarlo al massimo per poi cederlo”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104.5): “Se Zaniolo resta alla Roma non è un dramma. Se va via una prospettiva come lui non la rimpiazzi, darlo via è un rischio. Se sarà venduto vorrà dire che Mourinho preferisce qualcun altro, ma se io ho Zaniolo me lo tengo perché da 2 gol può passare a 12".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104.5): “Ha più senso per la Roma tenere Zaniolo che per la Lazio tenere Milinkovic. Il 22 giallorosso nella prossima stagione potrebbe aumentare il suo valore di mercato".