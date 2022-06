‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Da Mourinho ora mi aspetto un colpo come Abraham”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "Non discutiamo ora Roberto Mancini. Sicuramente deve rispondere a domande legittime, invece penso che se le porterà in vacanza e ci penserà a settembre. Ma che la colpa sia di Mancini no. La Nazionale non sarà questa, manca della gente, quando ci sarà bisogno di fare punti veri, da Zaniolo a Immobile, dovranno esserci. A Roma c’è Mourinho, un marketing efficace, una società seria. Le immagini contro il Bodo e a Tirana sono andate in tutto il mondo. Zaniolo, come El Shaarawy e Shomurodv hanno fatto pochi gol".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): "Mi aspetto da Mourinho un colpo alla Abraham, per Matic non serve lo Special, basta la Roma che è un grande club. Da José mi aspetto un altro nome da 40 milioni soffiato alla Premier. Con Zaniolo non c'è alternativa, se ci credi lo tieni altrimenti via".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Mourinho ha una grande capacità di convincere e coinvolgere tutti. Matic per lui è una garanzia. L'unica questione che non mi convince è la situazione con Veretout, qualcosa mi sfugge. A livello tecnico è un calciatore perfetto per Moutinho".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "L'arrivo di Matic è merito di Mourinho, lui è un catalizzatore di grandi giocatore e la Roma deve sfruttare quest'occasione. Oltre a convincere giocatori svincolati, spero che allo Special One venga data la possibilità di chiamare giocatori anche giovani e di qualità tipo Abraham".