‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Contro l’Empoli alcuni titolari possono riposare”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio pomeriggio 104.5): “Nella Roma ci sono cose che mi sfuggono. In questo periodo non è facile riprendere la condizione dei giocatori visto che c’è anche la Nazionale di mezzo".

Furio Focolari (Radio Radio mattino 104.5): “Ndicka fino ad adesso non è stato mai preso in considerazione nonostante negli anni passati giocasse in una squadra importante. Mancini non credo possa giocare visto il problema agli adduttori, così come Pellegrini. L’Empoli è una squadra modestissima quindi credo che alcuni titolari possano riposare".