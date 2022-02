‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Situazione incerta, ma Zaniolo non è invendibile”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): “La Roma non si farà scrupoli più avanti anche a vendere i giocatori più forti per comprare qualcosa in più. Adesso la squadra vuole sostituire non aggiungere, sarà un mercato con più scelte. Il calciomercato si è convinto che Zaniolo non sia invendibile, la situazione è ancora incerta. Solo il mercato inglese può darti 50 milioni per il giocatore”.