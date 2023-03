‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Conte bisbetica domata, non lo prenderei mai”

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104.5): “Chi prende Conte lotterà per lo scudetto, è vero, ma a quali condizioni? Mi pare la bisbetica domata, io non lo prenderei. Se n’è andato sempre in malo modo, dovunque è andato, si arrabbia, strilla e urla. Io nella mia società non lo prenderei più. Dà qualcosa in più ai giocatori, ma come personaggio si comporta molto male”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104.5): “Conte potrebbe anche fermarsi per un po’, poi magari lo chiamano in corsa. Non è escluso che lo faccia, dipenderà anche dalle offerte che arriveranno. Bisogna vedere chi vorrà rischiare, perché è un vincente in ambito nazionale ma ti crea del caos. Lotti per vincere con lui, ma ti metti in casa un caos potenziale, se n’è andato via male ovunque".