‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “La Roma spera che arrivi un’offerta per Zaniolo”

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): "La Roma è cambiata molto in quello che sta facendo. In questo percorso è difficile trovare spazio per un ragazzo come Calafiori. Belotti non può rischiare di rimanere disoccupato e l’operazione si deve chiudere velocemente. Wijnaldum arriva, il mercato ha dinamiche tossiche. La Roma vuole vendere gli esuberi e ascolterebbe offerte per Zaniolo che è un vecchio pallino di Paratici. La Roma spera che arrivi un'offerta per Zaniolo".