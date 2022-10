‘RADIO PENSIERI’, FERRAZZA: “Troppi infortuni e scarsa condizione atletica”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesca Ferrazza ( Centro Suono Sport 101.5): “Mi auguro che Abraham si sblocchi e spero che non sia una stagione deludente. I numeri dell’attacco della Roma preoccupano ma anche il centrocampo non aiuta. Di solito giocare tanto fa bene ad una squadra che ha perso ma per la Roma non è così poiché è una squadra ricca di infortuni e non in condizione”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Nella Roma tutti devono fare di più, perché così non basta. Mourinho dovrebbe preoccuparsi di più dei tanti gol falliti prima della partita di domenica sera, piuttosto della gara contro il Napoli".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Io nella Roma vedo che non si creano occasioni da gol. In più ci metti che ci sono attaccanti che nel loro curriculum non hannno tanti gol all'attivo. Io dico che è una questione di mentalità, la squadra deve giocare più avanzata invece di attendere per poi ripartire".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "E' evidente che Mourinho si aspetti qualcosa di diverso nel gioco della squadra, non sta avendo le risposte che si aspettava da alcuni giocatori. Zaniolo crea condizioni, ma non trova la porta. Io credo ce appena riuscirà a sbloccarsi poi andrà tutto liscio. Sulla carta la Roma può e deve andare avanti in Europa League, non so se in questo momento riuscirà a farlo".