‘RADIO PENSIERI’, FERRAZZA: “Non capisco perché Dybala sia andato in nazionale”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101,5): "Dybala è stipendiato dalla Roma, io non capisco molto il fatto che sia partito per gli Stati Uniti per raggiungere l'Argentina. Mi immagino l'umore di Mourinho... Se adesso sarà a disposizione del Ct senza fare le cure sarebbe assurdo, mi farebbe stranire. Le nazionali sono la rovina dei campionati".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Quello del gol è un problema, non riuscire a concretizzare le occasioni. La Roma sbaglia anche delle situazioni facili, poi se i rigori non te li danno non è colpa tua, ma potevi fare di più. Poi gli attaccanti vengono presi di mira, si devono svegliare, devono essere più risoluti e determinati. Queste partite poi le perdi perché non sfrutti quello che crei".