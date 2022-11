‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “La Roma nel 2023 sarà una squadra più completa”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "La Roma che riprenderà il 2023 sarà una squadra più completa. Ci sarà Solbakken. Wijnaldum ne avrà ancora per un mesetto. I playoff di Europa League sono un obiettivo minimo per la Roma, altrimenti potevi finire come la lazio nel purgatorio della Conference. A noi è piaciuta tantissimo, ma per la crescita della squadra giallorossa è importante giocare un'altra coppa quest'anno".