‘RADIO PENSIERI’, CARINA: “Dybala si è allenato poco. Non penso partirà dal 1′”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Carina(Radio Radio Mattina - 104,5): "Ieri Dybala non si è allenato, ha svolto fisioterapia sul lettino fino alle 18. Negli ultimi giorni si è allenato pochissimo ed arrivare ad una partita così importante in queste condizioni comporta che non sarà al 100%. Io penso non possa esserci dal primo minuto, ma vedremo nell’allenamento di oggi. Questo è un problema perché non hai a disposizione dei giocatori fondamentali. Il tallone d’Achille del Leverkusen è la difesa".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport 101.5): "Credo che Mourinho stia caricando i giocatori in una maniera incredibile. Caricherà anche lo stadio. È l’unica strada che ha, come ha tutte le volte. Sono sicura, e lo dicono anche i giornali, che Mourinho non ritenga la designazione di Oliver come casuale, ieri si è molto arrabbiato. Nessuno gli ha mai fischiato così tanti rigori contro. Le voci sul Psg? Non credo che a Mourinho dispiaccia che circolino queste voci, anche per mettere pressione alla società".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): "Vedrai che venerdì mattina parleremo dell'arbitro di Roma-Leverkusen. Guarda come va a finire, eh?...Schick era uno dei centravanti miei preferiti, ci ha messo un po' per inserirsi in Italia e poi lo hanno venduto. Domani la Roma affronta un avversario di valore, edeve giocare un partita importante per poter arrivare in finale sperando poi anche nella partita di titorno".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina - 104,5): "Già si parla dell'arbitro e Mourinho? Andiamo bene... Ma pensate alla partita. Il lamento è la virtù dei deboli. La Roma gioca contro un avversario ostico, il risultato non è scontato e pesano le assenze. Questo tipo di partite hanno preparazioni diverse e danno emozioni particolari"