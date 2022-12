RADIO PENSIERI, FERRAZZA: “Mourinho non rinuncerebbe mai ad un giocatore”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport 101.5): "Zaniolo fa sempre parlare di se, anche se non credo ci siano grandi novità. La notizia è che la Roma è ancora ferma sul rinnovo. Un giocatore come lui divide sempre, lui è uno dei pochi che è rimasto in Italia, che si sta allenando a La Spezia. Ho come l'idea che sia sempre tormentato, sotto il punto di vista calcistico. Mourinho non rinuncerebbe mai ad un giocatore".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): "Abraham? Bisogna verificare a da qui a giugno le varie situazioni sperando che si ritrovi e faccia quello che sa. Sono stagioni difficili, nessuno può tirare fuori soldi. Quindi devi fare scambi o prestiti e rischi di prendere giocatori poco allenati o che non conoscono il campionato. C’è il pericolo di peggiorare. Solbakken può magari dare una mano, secondo me va utilizzato in ruolo diverso. Poi vanno rilanciati tutti quelli che la Roma ha a disposizione".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104,5): "Il rapporto tra Roma e Zaniolo non sembra così idilliaco. Non mi pare ci sia così tanta voglia di fare questo contratto. Zaniolo non è che stia convincendo la società con le sue prestazioni e anche lui non mi sembra convintissimo della Roma".