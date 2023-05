‘RADIO PENSIERI’, FERRAZZA: “Mou ha avuto contatti col Psg. Non ci sono offerte”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport 101.5): "In un mondo perfetto, in queste ore mi aspetterei il rinnovo di Mourinho. Stiamo per giocare una delle partite più importanti della storia, dopo quella contro il Barcellona. Mourinho ha avuto dei contatti con PSG essendo amico di Campos, ma non c’è nessuna offerta. Stanno cercando un allenatore perfetto e la sua personalità è allineata con quel mondo. Lui non si è mai nascosto, il suo posto è la Champions e se c’è un club ossessionato dal vincerlo è proprio il PSG, che è la dimostrazione lampante di come i grandi campioni non siano tutto. I Friedkin sono imprevedibili, veniamo spesso stravolti nelle nostre convinzioni. Sono ossessionati dalla riservatezza. Mourinho che dice di voler andare via è lo stesso che va nello spogliatoio della Primavera e che si muove sul mercato. Cristante non è un top player, ma è affidabile e ti porta sempre a casa la sua prestazione".