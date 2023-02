‘RADIO PENSIERI’, FERRAZZA: “La Roma è indebolita senza Zaniolo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport – 101,5): “La Roma è indebolita senza Zaniolo. Prima di questo strappo aveva sempre giocato. Solbakken proprio non lo vede e gli ha detto sta faticando. Non capisce la differenza di due moduli e sta qua da un mese. Volpato è stato bocciato dopo la partita con la Cremonese. Ora tornerà anche Karsdorp a disposizione”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): “E' un peccato che Zaniolo vada via. Ci si dovrebbe chiedere come mai due giocatori importanti come Karsdorp e Zaniolo siano stati depauperati in questa maniera. E' stata solo colpa dei due giocatori? Io non sarei così sicuro. Vorrei sapere quanta influenza abbia avuto il procuratore su Zaniolo".