‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Vendere è necessario per comprare e diventare grande”

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "Tra Mourinho e Pinto c'è grande collaborazione e un rapporto di stima. Questa squadra però potrebbe essere allenata meglio oltre che allestita meglio. Sono state sbagliate delle scelte, ci sono idee di base che non condivido. Vendere, che prima era l'incubo di tutti, ti ha permesso di comprare: è necessario per diventare grande".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101,5): "Rui Patricio è uscito insieme al suo Portogallo, adesso bisognerà capire se anche lui si taglierà le vacanze. Dybala è un caso che la Roma sta monitorando da vicino, al momento non ha giocato neanche un minuto e credo che escludendo sorprese non ci sarà spazio per lui nelle ultime due partite. Dire che bello torna meglio fresco forse non è proprio così. Il senso di questo ritiro in Portogallo sarà capire l'atteggiamento di alcuni giocatori".