‘RADIO PENSIERI’, D’UBALDO: “La Roma non parte tra le prime quattro”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Le società hanno puntato sugli allenatori perché non c'erano le disponibilità per acquistare i giocatori. Un club che ha speso tanto è stata la Roma, per i tempi che corrono è stato quasi sontuoso per l'entità degli investimenti”.

Guido D'Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “In partenza la Roma non è tra le prime quattro: Inter, Juventus, Atalanta e Milan hanno qualcosa in più. I giallorossi sono tra le prime cinque, ma mi aspetto ancora qualcosa dalla campagna acquisti e che Tiago Pinto intervenga per accontentare l'allenatore”.

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mourinho ha storto un po' la bocca, ha dato dei messaggi ai tifosi spiegando che la Roma non è completa. Questa squadra ambisce alla Champions, ma guardando all'organico qualcuno potrebbe dire che non la meriterebbe. Smalling non dà garanzie, a destra c'è solo Karsdorp. E poi manca il regista: Mou l'ha chiesto, vediamo se arriverà negli ultimi giorni di mercato. Per ora la metto tra il quarto e il quinto posto, ma se lo Special One riuscirà a creare quella mentalità vincente le cose potrebbero cambiare”.