‘RADIO PENSIERI’, DAMASCELLI “Mourinho si lamenta degli arbitri da sempre”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ieri la Roma ha giocato una buona partita nonostante le tante assenze. È stato un allenamento in vista di giovedì. Mourinho pensa solo all’Europa. Per me c’era il rigore per i giallorossi".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il vantaggio col Leverkusen è buono. La Roma ieri ha giocato male. La partita di ieri è stato lo spot dell’anti calcio. Non vedo segnali positivi nella Roma. In Germania andranno con un 1-0 in valigia che è molto importante. Mourinho si lamenta degli arbitri da sempre".

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattina - 104,5): "Il problema arbitri-Roma è serio. sono stizziti non la vogliono arbitrare. Orsato ieri è andato palesemente contro. Si devono mettere seduti a tavola per discuterne un po', altrimenti la situazione non cambia".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): "La Roma non è partita per vincere il campionato, forse poteva avere qualche punto in più, quello sì. La Roma ha fatto mercato su due giocatori che non ha quasi mai avuto. E poi l'assenza di Smalling si fa sentire tantissimo. Il rigore su Ibanez? Gli arbitri non li fischiano più i rigori".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina - 104,5): "La Roma poteva fare di più in campionato, anche se Mourinho dice che non può lottare su due fronti. E' uscita anche in Coppa Italia con la Cremonese. Io pensavo che aveva una rosa anche per vincere lo scudetto, invece sono stato smentito. Io sono convinto che ha una rosa con grande potenziale. Però tutti danno ragione al tecnico portoghese...".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattina - 104,5):"La Roma non deve lasciare il campionato per pensare alla Coppa, non è giusto dal punto di vista sportivo ed etico. E' una cosa anomala che si fa solo a Roma".