‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Mourinho è devastante, sembra Attila”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo 92,7): "Io non mi aspettavo che la Roma fosse competitiva per il quarto posto all'inizio dell'anno. Ci speravo. Però penso che si possa pretendere più di quello che si sta vedend in questo momento."

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino, 104,5): "Quello che dice Mourinho è devastante, non è possibile che in quattro mesi svaluti Villar, Mayoral, Shomurodov. E ha dato via Pedro e Dzeko. Sembra Attila. L'analisi del lavoro di Mourinho finora è devastante. Ma un qualsiasi altro allenatore ad oggi sarebbe ancora allenatore della Roma? Quello che mi dispiace di più è vedere che distrugga i suoi giocatori. Tu devi valorizzare e credere nei calciatori che hai, cosa ti possono dare altrimenti quando li chiami in causa?"

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino, 104,5): "Mourinho non ha cambiato nulla quando ha visto la squadra in difficoltà, la prima sostituzione l'ha fatta al sessantesimo: ma che ci sta a fare l'allenatore? L'attacco sarà anche nullo, ma Borja Mayoral che ci sta a fare? Non è in grado di giocare un minuto? Delle volte mi sembra, e mi dispiace dirlo perché sono un tifoso, di vedere delle imitazioni di Crozza."

Furio Focolari (Radio Radio Mattino, 104,5): "Una squadra che presenta Shomurodov e Zaniolo, non può essere considerato un attacco nullo. Arrivo a dirti che è quasi un peccato che non ci siano stati torti arbitrali stavolta, non ha potuto attaccarsi a nulla e ha perso una partita senza giocare. Con l'Inter ha perso ancora prima di scendere in campo, ti sei immolato alla sconfitta. Noi abbiamo gli allenatori importanti e non il diritto di criticarli."

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino, 104,5): "L'atteggiamento di Mourinho non va bene, secondo me la società deve intervenire. Lui deve spiegare il momento negativo della squadra, e invece cerca solo scuse o preferisce stare zitto. Contro l'Inter una figuraccia gli avversari si sono fermati altrimenti sarebbe stata un'altra sconfitta sonante. Sabato la cosa più bella è stata la Curva Sud, per il resto è tutto da dimenticare. Sono molto deluso dalla gestione di Mourinho, mi dicono che fa poco lavoro tattico in settimana, e che anche a livelo motivazionale dà poco alla squadra."

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino, 104,5): "Sabato era la partita peggiore per i giocatori dimostrare il loro valore, e se il tecnico dice anche certe cose diventa impossibile. Encomiabili i tifosi che capiscono il momento difficile. Anche io sono rimasto molto deluso dalla Roma sabato, non c'è stata partita e ne prendo atto. Nel secondo tempo si è rischiata l'imbarcata. La tifoseria non si merita questo. Ci sono problemi nella squadra, sia a livello tattico che tecnico."

Nando Orsi (Radio Radio Mattino, 104,5): "La Roma ha preso troppe partite. Da Mourinho mi aspettavo di più. I cori della Curva alla fine è quasi un segno di presenza, come per dire noi ci siamo voi no".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino, 104,5): "Sabato l'Inter ha dominato per tutta la partita, ma la Roma poteva fare qualcosa di più nonostante le assenze pesanti. Quelli ce sono andati in campo potevano dare una prestazione con gli attributi, ed invece...".