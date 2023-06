‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “La Roma ha chiesto Verratti al Psg”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Verratti in un centrocampo di qualsiasi squadra ci sta sempre bene e credo che sia ancora un giocatore valido. Lui non è un calciatore ai margini come lo era Wijnaldum. Scamacca è un giocatore che può fare bene, ma ha fallito la prova del 9. Moyes lo aveva messo fuori prima dell’infortunio".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Verratti ha uno stipendio altissimo. Come giocatore lo prenderei anche se è spesso infortunato. È un calciatore che farebbe bene in qualsiasi squadra italiana. Scamacca ha un potenziale importante ma ha fatto male al West Ham. Ho dei dubbi anche sul lato caratteriale. La Roma fino a questo momento si è mossa molto bene sul mercato".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Verratti non ha più fame, è un calciatore che vediamo ogni tanto. Io non lo prenderei. Ha un contratto firmato nel 2022 fino al 2026 e guadagna circa 14 milioni di euro. Le squadre di Mourinho non fanno molti gol. Scamacca è cresciuto molto in fretta, ma a 24 anni o ci sei o non ci sei".

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattina 104.5): "La Roma ha chiesto al Psg Marco Verratti, vuole ripetere l'operazione fatta per Wijnaldum, prestito con diritto. Nagelsmann non lo considera incedibile. I francesi hanno offerto Paredes. Per il portiere Pinto sta sondando la pista di Carnesecchi e quella di Vicario. La Roma aveva già venduto Abraham all'Aston Villa per 30 milioni, era già chiusa l'operazione, poi è saltato tutto per l'infortunio. Secondo le nostre informazioni l'inglese rientrerà a novembre 2023. Pinto sta a Londra per Scamacca e per cedere Ibanez almeno a 30 milioni".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104.5): "Alla Roma serve un attaccante che ti garantisce almeno 20 gol, e Scamacca non so quanto possa essere una certezza. Verratti lo vedrei molto alla Roma. Il mercato della Roma è partito bene. Aouar è un calciatore che darà un contributo diverso rispetto a Wijnaldum".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina 104.5): "Se per contrastare il Napoli e l'Inter la Roma pensa a Scamacca, vuol dire che non ci sono idee chiare. Per me non è un granché"